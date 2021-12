Kwietne dywany ze Spycimierza na światowej liście UNESCO. Z okazji wyjątkowej chwili odbyła się podniosła uroczystość ZDJĘCIA

Ogłoszenie pozytywnej decyzji w pierwszym rzędzie było wyjątkowym momentem dla mieszkańców Spycimierza. – To jeszcze do nas nie dociera wszystko, ale mamy świadomość, że jest to wielka sprawa. O takim małym Spycimierzu z gminy Uniejów w województwie łódzkim w każdym zakątku świata może ktoś przeczytać i będzie wiedział, że jesteśmy – komentowała tuż po zatwierdzeniu wpisu Maria Pełka, prezes Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało.