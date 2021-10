Kwarantanny i zdalne nauczanie w łódzkich szkołach - doświadczyło ich już ok. 1000 uczniów w tym roku szkolnym

Pierwsze przypadki potwierdzonego zakażenia wśród uczniów lub pracowników placówek pojawiły się już w drugim tygodniu września. I tak niemal codziennie do dyrektorów niektórych szkół czy przedszkoli docierają informacje o pojedynczych osobach zakażonych koronawirusem.

Wtedy służby sanitarne nakładają kwarantannę na osoby, które miały kontakt z zakażonym uczniem, nauczycielem czy innym pracownikiem. Zwykle są to dzieci czy młodzież jednej grupy lub klasy. Czas kwarantanny to 10 dni – od momentu ostatniego kontaktu z osobą, u której test na covid wypadł pozytywnie. W praktyce taki test wykonuje się w chwili, gdy osoba zauważa u siebie objawy choroby i zostaje skierowana na badanie.

Dopiero gdy wynik okaże się dodatni, ta informacja dociera do placówki – a to jest już dzień, dwa (czasem nawet później) po kontakcie, dlatego czas kwarantanny odpowiednio się skraca. Jak pokazują przykłady z łódzkich placówek – kwarantanna w nich trwa najczęściej 6-8 dni. Zwolnione z obowiązku niewychodzenia z domu mogą być jedynie osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Jeśli są to uczniowie to w zasadzie teoretycznie mogłyby mieć zajęcia stacjonarne. W praktyce jednak się tego nie przewiduje.