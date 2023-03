Kwalifikacja wojskowa w województwie łódzkim. Zobacz kto podlega kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowe w powiatach - terminy

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz 2 maja (przypada we wtorek) i 9 czerwca (wypada w piątek po Bożym Ciele).