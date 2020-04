Kultura online w Łodzi święci triumfy. Spragnieni koncertów i spektakli łodzianie chętnie buszują w sieci, żeby oglądać ciekawe propozycje

Pierwszy miesiąc jaki mija od zamknięcia instytucji kultury w całej Polsce pokazał jak bardzo jesteśmy spragnieni spektakli, filmów i koncertów. Choć placówki kulturalne nie pracują co może je doprowadzić do finansowej zapaści, artyści i ich pracownicy zmobilizowali siły i swoje artystyczne kreacje przenieśli do sieci. Liczą na to, że po powrocie do normalności łodzianie wrócą do nich i będą przychodzić do teatrów, muzeów i ośrodków kultury i sztuki także wtedy, gdy trzeba będzie za to płacić kupując bilety. Tymczasem liczba odsłon łódzkich instytucji kultury to miliony odsłon.

Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Łodzi wypożyczyli imponującą liczbę ponad 35 000 e-booków, ponad 42 000 więcej odwiedzin zarejestrował Teatr Muzyczny na swoim facebookowym profilu, dzięki akcji „Muzyczny Wirtualnie", a Ośrodek Kultury Górna tylko w tym tygodniu może pochwalić się 28 000 organicznych uczestników. Pponad 5 500 odbiorców odpowiedziało na wydarzenie „Kultura z dostawą do domu". Co istotne – samo wydarzenie wyświetliło się ponad 192 000 użytkowników, co świadczy o wysokim zainteresowaniu proponowaną tematyką. Również strona „Łódź pełna kultury", prowadzona przez Wydział Kultury UMŁ notuje prawie 40% wzrost odwiedzin. Tylko w ciągu tygodnia, grupa dedykowana zajęciom on-line dla dzieci w Łodzi osiągnęła prawie 1 000 członków. Ogromną popularnością cieszy się akcja Teatru Muzycznego - „Muzyczny wirtualnie". Na kanale YT Teatru odnotowano 16 000 wzrost wyświetleń w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 r., ponad 42 000 osób więcej zainteresowanych jest treściami Teatru na ich oficjalnym fan page'u. Blog, stworzony specjalnie na potrzeby akcji, odwiedzono prawie 10 000 razy. Do dziś, Teatr Muzyczny opublikował 4 koncerty, 2 słuchowiska, 8 warsztatów o tematyce około-teatralnej, zajęcia z choreografii, a to na pewno nie koniec atrakcji przygotowanych na kolejne dni izolacji.