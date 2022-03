Kto zarabia najwięcej w województwie łódzkim? Wynagrodzenia według GUS

Podawane przez Urząd Statystyczny w Łodzi kwoty, to pensje przed opodatkowaniem i oskładkowaniem, czyli brutto. Ponadto zbierane są w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 9 osób.

Wzrost wynagrodzeń, w porównaniu ze styczniem 2021 r., wystąpił we wszystkich obserwowanych sekcjach, a największy w: handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 14,9%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 12,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 9,5%) oraz informacji i komunikacji (o 9,1%).

W województwie łódzkim przeciętne wynagrodzenie to już ponad 5,5 tys. zł przed opodatkowaniem. Taka średnia kwota podawana jest za styczeń 2022 roku przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Statystyki pokazują, że płace stale rosną. Rok do roku zmiana to 9 proc. Niestety rosną też ceny, a inflacja w styczniu wyniosła ponad 9 proc.