Kto zarabia najwięcej w województwie łódzkim? Pensje według GUS

W województwie łódzkim przeciętne wynagrodzenie to już ponad 5,5 tys. zł przed opodatkowaniem. Taka średnia kwota podawana jest za listopad 2021 roku przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Statystyki pokazują, że płace stale rosną. Rok do roku zmiana to 10,2 proc. Niestety rosną tez ceny, a inflacja w listopadzie wyniosła aż 7,7 proc. A w grudniu 8,6 proc!