Ksiądz Michał Misiak ostatecznie żegna się z łódzkim Kościołem. "Nie ma tu dla mnie miejsca"

Nie udała się próba powrotu księdza Michała Misiaka do pracy w charakterze księdza wikariusza. W niedzielę wylatuje na półroczną misję do Tanzanii. W tym czasie chce przemyśleć, co robić ze swoim życiem. Dostał na ten cel bezpłatny urlop od pracy na parafii.

W parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Łódzkim ksiądz Misiak wytrzymał zaledwie trzy miesiące. W połowie grudnia przedstawił proboszczowi zwolnienie lekarskie i ogłosił chęć wyjazdu na misje. W piątek na Facebooku opisał kulisy swojej decyzji. Jak tłumaczy poszło o konflikt z proboszczem i walkę księdza Misiaka o zniesienie celibatu księży.

"Zapytałem Jezusa co dalej? bo widzimy z Księdzem Biskupem, że w Kościele łódzkim i może też katolickim, nie ma dla mnie miejsca" - napisał ksiądz Misiak. "Ufam Panu, że na to pytanie odpowie mi w czasie mojego głoszenia Ewangelii w Tanzanii".