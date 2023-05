Krzysztof Skiba wkrótce weźmie w Łodzi ślub. Muzyk pójdzie do ślubu mocno odchudzony. Jak to zrobił? Zobacz zdjęcia

Powód? Wydaje się oczywisty. Lider zespołu Big Cyc, szykuje się do kolejnego ślubu. Skiba w rozmowie z dziennikarzami tygodnika „Twoje Imperium” powiedział, że przygotowania do tego życiowego wydarzenia idą pełną parą. Muzyk opowiedział także, że na ślubnym kobiercu zamierza stanąć mocno odchudzony. Wyszło bowiem na jaw, że się odchudza.

Ostatnio Krzysztof Skiba udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej przemianie. Okazuje się, że piosenkarz postanowił wziąć się za siebie i nieco zrzucić masy i jednym słowem - będzie go wkrótce mniej!

- Mam młodą partnerkę, która niebawem zostanie moją żoną, więc muszę dbać o zdrowie - powiedział. - Jestem na diecie i ćwiczę. W ciągu miesiąca schudłem aż sześć kilo. Mam taki plan, żeby do wakacji zrzucić jeszcze dziesięć. Dwa lata temu schudłem trzydzieści kilo, ale potem przytyłem. Teraz liczę, że będzie inaczej.

Mamy już datę ślubu! Możemy tylko zdradzić, że odbędzie się latem, a udzieli nam go pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – ujawnił muzyk w Radiu Eska..

Nie czują różnicy wieku

Wybranką serca Krzysztofa Skiby, już po rozwodzie z byłą żoną, jest Karolina Kempińska. Dla niej przeprowadził się do Łodzi. Kobieta jest od niego o 26 lat młodsza, jednak zakochani nie czują dzielącej ich różnicy wieku.

