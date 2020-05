Krzysztof Ciebiada, szef pabianickiego PiS, dostał pracę w PGE GiEK w Bełchatowie: Moja nominacja nie ma nic wspólnego z polityką

Jako wiceszef sejmiku zaledwie pół roku po wyborach samorządowych odszedł do Sejmu w miejsce Witolda Waszczykowskiego , który został europosłem. Ciebiada jednak posłem był tylko przez kilka miesięcy, bo wybory do Sejmu jesienią 2019 r. przegrał. W rok stracił zatem dwie publiczne funkcje: najpierw radnego, potem posła.

Janina Goss jest w radzie nadzorczej Grupy Kapitałowej PGE, której bełchatowski koncern podlega, a Ciebiada swym prywatnym samochodem co miesiąc woził ją do Warszawy na kolejne miesięcznice smoleńskie. W PiS od wyborów parlamentarnych w 2019 r. mówiono, że „Krzysiek musi coś dostać”.

O zatrudnieniu Ciebiady w bełchatowskim koncernie spekulowano od ponad miesiąca. To były wiceprzewodniczący łódzkiego sejmiku i były poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pabianic, w kręgach partyjnych znany też jako polityczny przyboczny Janiny Goss , nieformalnej szefowej PiS w Łodzi i przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego .

Przed ponad miesiącem spekulowano w Bełchatowie, że Ciebiada został dyrektorem HR w PGE GiEK, jednak ta informacja okazała się tylko plotką. W rzeczywistości nieco później, bo jeszcze w kwietniu został koordynatorem ds. compliance. To system zarządzania zgodnością procedur w spółkach PGE, a podobne stanowiska wprowadzono niedawno we wszystkich oddziałach. O tę nominację, a także co o niej zdecydowało, zapytaliśmy w PGE GiEK, jednak odpowiedź nie nadeszła, mimo iż pytania wysłaliśmy już 27 kwietnia. Swoje nowe stanowisko potwierdza nam jednak sam Ciebiada.

Moja nominacja nie ma nic wspólnego z polityką - mówi Krzysztof Ciebiada z PiS, nowy koordynator w PGE GiEK w Bełchatowie

- Moja posada w PGE GiEK nie ma nic wspólnego z polityką, pracuję tu ciężko robiąc to, na czym się znam i zgodnie z wykształceniem, jakie posiadam - mówi nam Krzysztof Ciebiada.