Kryte lodowiska miejskie biją rekordy frekwencji! Ferie na łyżwach

Kryte lodowiska miejskie biją rekordy frekwencji!

Ferie na lodzie

Nawet 700% wzrost frekwencji odnotowało lodowisko Retkinia przy ul. Popiełuszki w pierwszym tygodniu ferii zimowych w Łodzi. Urzędnicy miejscy wyliczyli, że dziennie odwiedza je nawet 500 osób, podczas gdy średnia dzienna z tygodni sprzed ferii wynosiła 70 osób. Także hala Bombonierka przy ul. Stafanowskiego cieszy się ogromnym powodzeniem. Tu na co dzień bywa około 200 amatorów jazdy na łyżwach. W ferie przychodzi natomiast średnio 480 osób – a to oznacza, że i tu notuje się 240-procentowy wzrost frekwencji. Ze ślizgawek korzystają chętnie dzieci i młodzież w czasie wolnym od lekcji, szczególnie, że bilety są tańsze teraz o połowę ( w dni powszednie). Ulgowe kosztują 5,50 zł za 60 minut. Także za wypożyczenie łyżew płaci się 50 % ceny, czyli 3,50 zł za 60 minut. Wyjścia na lodowiska mają w swoich harmonogramach zajęć uczestnicy miejskich półkolonii.

Bywa, że przed wejściem na kolejną turę ślizgawek przed kasami ustawiają się kolejki. Dlatego wiele osób stawia się nieco wcześniej, by zdążyć na czas. Godziny tzw. ślizgawek popularnych dostępne są na stronach internetowych obiektów MOSiR.