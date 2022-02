Krótsza kwarantanna, szybszy powrót dzieci do szkół. Minister Zdrowia: To początek końca pandemii

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "początek końca pandemii". Podał też nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Z kolei szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał, że od 21 lutego wszystkie dzieci wrócą do nauki stacjonarnej.

- Luty będzie miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w lutym wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje dot. znoszenia restrykcji - mówił szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej po spotkaniu Rady ds. COVID-19.

- Tak jak często byłem pesymistą, w tej sytuacji jestem optymistą – mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii - ocenił. - Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ. Ta tendencja spadkowa jest stała - podkreślał szef resortu zdrowia.

Zmiany w obostrzeniach

Jak przekazał minister Adam Niedzielski, od 15 lutego będzie stosowana siedmiodniowa izolacja zamiast standardu dziesięciodniowego. - Kwarantanna będzie naliczana dla współdomowników w okresie izolacji członka rodziny. Nie będzie sytuacji, że domownik pozostaje na kwarantannie w momencie zakończenia izolacji osoby, z którą mieszka - powiedział Niedzielski.

Zlikwidowana będzie także "kwarantanna z kontaktu". Jak tłumaczył minister, chodzi o wszystkie osoby, które do tej pory miały kwarantannę wskazywaną na podstawie wywiadu epidemicznego jako osoby mające kontakt z osobą zakażoną. - To jest zjawisko, które oczywiście miało ogromne znaczenie chociażby w szkołach albo w środowisku pracy. Te kwarantanny zostaną zniesione. W ogóle takiej kwarantanny z kontaktu nie będziemy wprowadzali- powiedział Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreślił jednocześnie, że osoby, które będą się czuły gorzej po takim kontakcie, powinny być uczulone na konieczność wykonania testu i poddania się - w konsekwencji - izolacji.

- Bardzo ważna informacja – że w przypadku likwidacji tej kwarantanny dotyczy to też tych osób, które w tej chwili przebywają na kwarantannie właśnie wynikającej z rozpoznania kontaktu w wyniku wywiadu epidemicznego. Będziemy chcieli 10 lutego, czyli jutro, wysłać SMS zdejmujący kwarantannę do wszystkich osób, które właśnie w takiej formule kwarantanny przebywają - dodawał szef resortu zdrowia.

Od 11 lutego zostaje też zniesiona "kwarantanna przyjazdowa". Szef resortu zdrowia przekazał również, że około 5 tys. łóżek szpitalnych zostanie przywróconych do innych oddziałów. Jak wyjaśnił ma to wpłynąć na większą dostępność opieki zdrowotnej dla pacjentów w innych schorzeniach. - To ważny krok w kierunku przywracania normalności - zaznaczył minister.

Szybszy powrót do szkół

Istotną zmianę ogłosił także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauka zdalna będzie trwała krócej, niż zapowiadaliśmy - przekazał. - Nauka zdalna nie będzie trwała do końca ferii, tylko wszyscy uczniowie wrócą już do nauki stacjonarnej już 21 lutego - poinformował szef MEiN. - Cieszymy się z tego, że wobec tych informacji, które napływają, wszyscy wracamy do etapu nauki stacjonarnej - dodał.

