Król strzelców I ligi w drugoligowym GKS Bełchatów

Potwierdziły się nasze doniesienia, że w zespole trenera Kamila Sochy będzie grał doświadczony Szymon Lewicki. To były król strzelców I ligi. W sezonie 2015/2016, broniąc barw Zawiszy Bydgoszcz zdobył 16 bramek. Z kolei z Arką Gdynia zdobył w roku 2017 Puchar Polski. Walczył w barażach o ekstraklasę z Zagłębiem Sosnowiec i Arką Gdynia. W elicie zaliczył jeden mecz. Na szczeblu centralnym czyli od II ligi do ekstraklasy, wystąpił 212 razy. Jesienią minionego roku występował w Stomilu Olsztyn.

Natomiast blisko 20-letni obrońca Nikodem Niski został wypożyczony z Legii Warszawa, czyli aktualnego mistrza Polski, do końca obecnego sezonu. Piłkarz ma na koncie 24 występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski od U-15 do U-17 oraz powołanie do kadry narodowej U-19. W rundzie jesiennej obecnego sezonu występował w trzecioligowych rezerwach Legii i zaliczył dziewięć meczów, w których strzelił gola. Z kolei wiosna 2021 roku wystąpił w dziewięciu pierwszoligowych meczach w barwach Chrobrego Głogów, do którego został wypożyczony z warszawskiego klubu. Był nawet w kadrze pierwszej drużyny, ale w ekstraklasie nie zadebiutował. Jest natomiast wychowankiem Huraganu Wołomin.

Są też odejścia z zespołu trenera Kamila Sochy. Bramkarz Kewin Komar przeniósł się do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice.