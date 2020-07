Krocionogi w woj. śląskim - UWAŻAJCIE! Są groźne dla zdrowia... i pchają się do domów

Do wyborów pozostało

zobacz galerię (16 zdjęć) Wędrówki krocionogów wielokrotnie obserwowano w Europie oraz wielu innych rejonach świata. W Polsce masowy wylęg dotyczy pięciu różnych gatunków krocionogów, ale w większości przypadków najczęściej występującym gatunkiem był krocionóg piaskowy, który stał się dla mieszkańców jednej z miejscowości w woj. śląskim poważnym problemem. Czytaj więcej, kliknij w kolejne zdjęcie >>> zobacz galerię (16 zdjęć)

UWAGA! Te robaki mogą być groźne dla zdrowia. Krocionogi w woj. śląskim dosłownie... pchają się do domów! Sezon od czerwca do lipca to czas masowego wylęgu krocionogów - uciążliwych robaków, wydzielających szkodliwe dla człowieka toksyny. Są już z nimi problemy w woj. śląskim! Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię"