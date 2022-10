Krakowianin wraca pod Wawel. Szczególny mecz trenera ŁKS Łódź

W najbliższy piątek (7 października) zespół spod Wawelu będzie rywalem ełkaesiaków i to na swoim stadionie (20.30). Szkoleniowiec łodzian będzie się czuł jak u siebie w domu, a serce zapewne mocniej zabije i trudno się dziwić.

Kazimierz Moskal jest wprawdzie wychowankiem Gościbii Sułkowice, ale to Wiśle zawdzięcza najwięcej. W barwach tego zespołu rozegrał w ekstraklasie 119 meczów, zdobywając dwa mistrzostwa naszego kraju, ale także Puchar Polski, Superpuchar i Puchar Ligi. Jeszcze 10 lat temu grał w ekipie weteranów krakowskiego klubu. Dodajmy, że z Lechem Poznań (123 mecze w elicie) dwukrotnie świętował mistrzostwo Polski. Trzeba jeszcze wspomnieć o 17 meczach w ekstraklasie, ale już w poznańskim Lechu.

Po zakończeniu kariery zawodniczej „terminował” w swoim klubie u boku takich szkoleniowców jak choćby Werner Liczka, Jerzy Engel, Dan Petrescu, Dragomir Okuka, Adam Nawałka, czy Robert Maaskant, po którym zresztą przejął drużynę. Po raz drugi zresztą, bo jako pierwszy trener „Białej Gwiazdy” zadebiutował w 2007 roku. Po raz trzeci trenerem zespołu został w marcu 2015 roku, kiedy to zastąpił Franciszka Smudę. Przestał nim być 30 listopada tego roku po derbowej porażce z Cracovią.

Wróćmy do ŁKS. Obie zespoły po raz ostatni zmierzyły się 19 grudnia 2019 roku na alei Unii 2, a było to spotkanie o ekstraklasowe punkty. Gospodarze przegrali wtedy 2:4 (1:3). Oba gole dla gospodarzy strzelił z rzutów karnych Dani Ramierez. Z kolei w Krakowie Wisła triumfowała aż 4:0 (2:0). Trenerem łodzian był wówczas, tak jak i obecnie Kazimierz Moskal. Historia oficjalnych ligowych potyczek zasłużonych dla polskiej piłki nożnej klubów jest niezwykle bogata. Obie ekipy grały o punkty 121 razy. Bilans jest korzystny dla krakowian, mających na koncie 59 zwycięstw. Ełkaesiacy byli górą w 37 potyczkach, a 25 meczów kończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy także lepszy dla gospodarzy piątkowego starcia, bo wynosi 20-7-153.