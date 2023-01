Kradzieże aut. Sprawdź czy Twój model jest w grupie ryzyka?

Bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują wyrejestrowania samochodów, wynikające z wielu różnych przyczyn. Jedną z nich są kradzieże. Analitycy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przyjrzeli się takim danym. Wynika z nich, że zjawisko kradzieży w ostatnich latach ustabilizowało się na stosunkowo niskim poziomie.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w zakresie wyrejestrowań różnią się jednak od danych Policji. W policyjnych kartotekach auto uznaje się za skradzione w momencie zgłoszenia zaginięcia, podczas gdy do baz CEPiK trafia ono dopiero, gdy pojazd został wyrejestrowany w następstwie kradzieży. Między zaginięciem a wyrejestrowaniem może jednak upłynąć wiele miesięcy, co oznacza, że część aut zgłoszonych Policji jako skradzione pojawi się w CEPiK-u jako wyrejestrowane znacznie później, możliwe, że dopiero w następnym roku. Jednocześnie część aut ujętych w CEPiK-u jako wyrejestrowane Policja uznała za skradzione już w roku poprzednim. Co więcej, nie wszystkie skradzione auta, których dane znajdują się w bazie policyjnej, trafiają do CEPiK'u. Tak dzieje się w sytuacji, gdy pojazd zostanie odzyskany i zwrócony właścicielowi.

Kradzieże aut. To ile się kradnie?

Według najnowszych danych w 2022 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce zaledwie 6 157 pojazdów z grupy osobowych i dostawczych o dmc do 6 ton. To o 13,3% mniej niż rok wcześniej, a jednocześnie to zaledwie 0,03% liczącego ponad 22 miliony aut parku samochodów osobowych i dostawczych. Dane pokazują, że na przestrzeni ostatnich 5 lat liczby dotyczące kradzieży były bardzo zbliżone i oscylowały w okolicach 6,9-7 tysięcy sztuk. W minionym roku widać bardziej wyraźny spadek.

Dla porównania, warto przytoczyć policyjne statystyki sprzed lat: rekordową liczbę kradzieży odnotowano w 1999 roku - 71 543 auta, w 2005 roku dało się zauważyć spadek - skradziono 45 292 auta.

Kradzieże aut. Gdzie się kradnie?

W zestawieniu województw nie ma zaskoczenia. Prym wiedzie Mazowsze z liczbą 2 463 skradzionych aut i 40-procentowym udziałem w krajowych kradzieżach. Do tego niechlubnego rekordu wydatnie przyczyniła się Warszawa, gdzie skradziono aż 1 593 auta, co stanowi 25,9% całego "rynku". To wynik większy niż w 11 województwach z najmniejszą liczbą kradzieży. Teoretycznie, najbezpieczniej mogą się czuć właściciele aut w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie liczba kradzieży wyniosła po zaledwie 55 sztuk.

Kradzieże aut. Jakie marki kradnie się najczęściej?