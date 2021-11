Koszykówka na wózkach. Lecieli 16 godzin, żeby zagrać w Łodzi [GALERIA ZDJĘĆ]

Będzie miał międzynarodowa obsadę w postaci drużyny Zenitu Kazań oraz związana z obchodami sportu osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, młodzież koszykarska na wózkach z Arabii Saudyjskiej. Do rywalizacji dołączą zespoły z Warszawy i Wałbrzycha.

Jesteśmy pełni podziwu dla drużyny z Tatarstanu, która po 16 godzinnym locie znalazła się w Warszawie Warszawy i będzie uczestniczyć w łódzkich zawodach. Zobaczymy również zawodników polskiej kadry narodowej przygotowujących się do grudniowych mistrzostw Europy w Madrycie. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie

Plan turnieju sobota: godz. 9.30: KSN Warszawa ŁTRSN Łódź, 11: Kazań KSN Warszawa, 13: ŁTRSN Łódź Toyota Wałbrzych, niedziela: godz. 9.30: Kazań Toyota Wałbrzych, 11: Toyota Wałbrzych KSN Warszawa, 13: ŁTRSN Łódź Kazań.