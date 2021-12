Koszmarny wypadek we Florentynowie obok Parzęczewa. 23-latka uderzyła w drzewo Wiktor Przygocki

Kierująca samochodem osobowym marki renault uderzyła w drzewo wczoraj ok. godziny 18:30. Kobieta została zakleszczona i wymagała natychmiastowej pomocy. Strażacy wydobyli kobietę z pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych. 23-latka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Działania służb zakończono ok. godziny 23:30. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.