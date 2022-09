Kościerzyński Dzień Ziemniaka 2022. Stoiska, pokazy, wystawa, występy. Zobacz jak atrakcyjnie przebiegała impreza ZDJĘCIA

Łukasz Kołoszczyk , dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie podkreśla, że to wyjątkowa impreza dla regionu choćby dlatego, że jest określany jako ziemniaczane zagłębie. - Jest także wyjątkowa, bo odbywa się po raz 10. i cały czas się zmieniamy. Staramy się, by oferta była jak najszersza, czego efektem jest rekordowa ilość kół gospodyń wiejskich, firm nasiennych, producentów czy przedstawicieli rolniczego handlu detalicznego.

- Staramy się podchodzić kompleksowo do zagadnień związanych z produkcją ziemniaka – dodaje dyrektor. - Jesteśmy obecnie na etapie plonów, rozmawiamy więc o tym, co urosło na polach. Firmy nasienne konfrontują swoją wiedzę z doświadczeniami rolników. Podsumowujemy trudny sezon, tym bardziej jest więc potrzebne miejsce, w którym można wymienić się swoimi spostrzeżeniami, podyskutować, by jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu.