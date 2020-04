Koronawirus. Zmiany w urzędach. Będzie można odebrać dowód i prawo jazdy

Do tej pory zmiany w działaniu poszczególnych urzędów były wprowadzane przez np. prezydentów czy burmistrzów lub starostów. W wielu instytucjach wprowadzono obsługę zdalną, w tym możliwość składania wniosków przez internet. Przed niektórymi urzędami pojawiły się skrzynki, do których można było wrzucić dokumenty dotyczące własnej sprawy urzędowej.

- Nowe rozporządzenie określa zadania, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom - mówi Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi. - Wiele z nich i tak było przez nas wykonywanych w ostatnich tygodniach, część w innej - zdalnej formie. Tak są przyjmowane np. zgłoszenia do urzędu pracy. Od 22 kwietnia zaczniemy natomiast wydawać dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne, czego nie robiliśmy od połowy marca.

Nie znaczy to jednak, że łodzianie mają się tłoczyć przed urzędami w kolejkach, jakie od kilku tygodni można zaobserwować przed sklepami. Urzędnicy bowiem są zobligowani nie tylko do realizowania pewnych zadań, ale i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W Łodzi urzędnicy będą dzwonić do osób, które mają do odbioru dokumenty i zapraszać je na konkretny dzień oraz godzinę. Ci, którzy nie doczekają się telefonu lub chcą wybrać się do urzędu z nową sprawą, powinni najpierw zadzwonić i umówić się na dany dzień i godzinę. Powitają ich urzędnicy wyposażeni w maski ochronne lub przyłbice.