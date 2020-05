Koronawirus, Zgierz. Wzruszająca historia małej Klary. Dopiero po miesiącu od narodzin zakażeni rodzice mogli ją zabrać do domu FOTO, VIDEO

O tym porodzie mówiła cała Polska. Klara urodziła się 28 marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zgierzu. Choć oboje rodzice dziewczynki zarażeni byli COVID-19, ona na świat przyszła zdrowa.

Dziecko urodziło się poprzez cięcie cesarskie. Do odebrania pierwszego takiego porodu w Polsce zespół medyczny przygotowywał się przez kilka dni. Specjalne procedury wprowadzone zostały wspólnie z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi. Cesarskie cięcie wykonano w pełnym stroju ochronnym i potrójnych rękawiczkach.

Dziewczynka zaraz po urodzeniu trafiła do izolatki, gdzie przebywała do dzisiaj. Przez cały ten czas Klarą opiekował się personel szpitalny oddziału neonatologii i patologii noworodka. Lekarze i pielęgniarki w tej trudnej sytuacji czynili co mogli, aby rodzice nie stracili kontaktu z nowo narodzonym dzieckiem.