Koronawirus: Zakaz wstępu do lasu będzie przedłużony do 19 kwietnia

Zakaz wstępu do lasu będzie przedłużony do 19 kwietnia - dowiedział się portal NaszeMiasto.pl. Informację potwierdza Nadleśnictwo Piotrków. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w piątek, 10 kwietnia. Przypomnijmy, że Lasy Państwowe wprowadziły wcześniej tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Obowiązuje on od piątku 3 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku.

