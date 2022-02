Koronawirus w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydłuża się termin odbioru dowodów osobistych. Łodzianka dostanie dokument po niemal 7 tygodniach

Pani Stanisława, emerytka z Chojen, w styczniu odkryła, że zgubiła dokumenty: dowód osobisty, legitymację emeryta oraz migawkę. 11 stycznia wybrała się do MPK, ZUS-u oraz do Urzędu Miasta Łodzi, by złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów.

- Duplikat migawki otrzymałam od razu, wystarczyło zapłacić 5 zł - mówi pani Stanisława. - Pojechałam do siedziby ZUS-u przy ul. Łęczyckiej, gdzie wrzuciłam wniosek o wydanie legitymacji do skrzynki przed urzędem i do Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Piotrkowskiej 110, gdzie złożyłam wniosek o nowy dowód. Pracownik Centrum powiedział, żeby dzwonić za ok. 2 tygodnie, gdyż dowód może już gotowy do odbioru. A odbiór jest możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu.