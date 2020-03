Koronawirus w Madurowiczu? Szpital w Łodzi wstrzymuje przyjęcia ciężarnych do porodu. Kwarantanna w szpitalu Madurowicza

Do czasu uzyskania wyników badań ośrodek Madurowicza wstrzymał też przyjęcia kobiet na planowane porody.

22 pracowników oddziału oraz 13 pacjentów zostało zatrzymanych w ośrodku do czasu wykluczenia zakażenia koronawirusem.

Jak się dowiedzieliśmy pracownica szpitala, u której stwierdzono zakażenie, w ostatnich dniach nie przychodziła do pracy. Ostatni raz pojawiła się 12 marca, dlatego szansa, że kogoś zakaziła nie jest duża. Jednak po konsultacji z powiatową inspekcją sanitarną szpital zdecydował się na wprowadzenie środków ostrożności.

Decyzja o zatrzymaniu pacjentów w szpitalu została podjęta rano spowodowała spore zamieszanie. -Czekałem na żonę przed budynkiem, bo miała właśnie wyjść ze szpitala. Okazało się, że została zatrzymana. Nie wiedziałem, co się dzieje, dopiero po jakimś czasie ktoś do nas wyszedł i powiedział co się stało - relacjonuje mąż jednej z pacjentek.

