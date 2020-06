Koronawirus w Łodzi. Od soboty zmiany w Manufakturze. Na rynek wracają karuzela i tor dla samochodzików ZDJĘCIA

Będą one dostępne od soboty 6 czerwca. Chodzi o karuzelę wiedeńską oraz o tor dla nietypowych samochodów. Będzie można z nich skorzystać pod pewnymi warunkami.

- Trudno wyobrazić sobie letni krajobraz Manufaktury bez stylowej karuzeli wiedeńskiej – co roku, gdy robi się ciepło, pojawia się na rynku, w sąsiedztwie restauracji Szpulka i sklepu TK Maxx - zaznacza Agnieszka Danowska, rzecznik Manufaktury. - Wykonana z wielką starannością i dbałością o detale, podświetlana wieczorem, cieszy oczy małych i dużych gości Manufaktury. Znów pojawi się w Manufakturze od najbliższej soboty. Przez pierwszy tydzień będzie można się na niej przejechać za symboliczne 2 zł.

W związku z obecną sytuacją, wszyscy chętni do przejażdżki będą proszeni o dezynfekcję rąk. Na przejażdżkę trzeba będzie chwilę poczekać, gdyż po każdej turze konik, tygrys, karoca i inne elementy karuzeli będą dezynfekowane. Ma to zniwelować ryzyko ewentualnego przenoszenia wirusa.