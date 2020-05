Koronawirus w Łodzi. Manufaktura jest czynna krócej, na razie do końca czerwca. Prosili o to m.in. najemcy. Jak pracuje Manufaktura?

Jak informuje Agnieszka Danowska, rzecznik Manufaktury już od teraz galeria handlowa i food court centrum handlowego przy ul. Karskiego są czynne do godz. 21. Co najmniej do tej godziny będą też czynne restauracje na rynku, choć te mogą być czynne dłużej. Nowe godziny obowiązują do 30 czerwca.

- Galeria handlowa Manufaktury będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10-21. Te same godziny obowiązują również w niedziele handlowe - mówi Agnieszka Danowska. - O wprowadzenie zmiany prosili nas najemcy, pod uwagę wzięliśmy także nasze analizy dotyczące frekwencji w centrum po jego ponownym szerszym otwarciu.

W nieco innych godzinach będzie natomiast czynna strefa restauracyjna na terenie galerii handlowej, czyli tzw. food court. Przed zakupami będzie tu można zjeść śniadanie, ta strefa jest czynna już od godz. 9:30. Zarówno food court jak galeria handlowa zostaną zamknięte o godz. 21.