Koronawirus w DPS w Drzewicy. Starosta szuka pracowników i wolontariuszy, którzy pomogą pacjentom pozostałym w DPS

W związku z trudną sytuacją kadrową starosta opoczyński Marcin Baranowski w niedzielę popołudniu wystosował apel do samorządowców.

- W zaistniałej sytuacji, z którą przyszło nam się mierzyć w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, zwracam się do moich kolegów i koleżanek wójtów i burmistrzów o pomoc i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Zwracam się do Was z prośbą o oddelegowanie kadry z placówek pomocy społecznej, których działalność jest zawieszona, do pomocy w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Proszę również o rozważenie oddelegowania części personelu spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego do tegoż domu pomocy społecznej. Zwracam się również o wsparcie w poszukiwaniu wolontariuszy i studentów kierunków medycznych i pomocowych, którzy pomogli by mieszkańcom i nielicznemu personelowi DPS w Drzewicy w tych trudnych chwilach. Liczę na wasze wsparcie - apeluje Marcin Baranowski.