Koronawirus. Urzędy skarbowe czynne dwa razy w tygodniu. Urzędnicy proszą, by przychodzić tylko w niezbędnych sprawach

Do urzędów skarbowych będzie można wybrać się w środy - w godz. 9-15 oraz w piątki - w godz. 9-13. W pozostałe dni obsługa klientów odbywa się przez infolinię i sieć.

- Zachęcamy do korzystania z e-usług i kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie - mówi Agnieszka Pawlak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej z Łodzi. - Na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym pozwalają usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, które są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Od poniedziałku natomiast czynne są oddziały ZUS w Łodzi i województwie. W poniedziałki można się tam wybrać w godz. 8-18, natomiast od wtorku do piątku w godz. 8-15. Urzędnicy proszą, by odwiedzać ich tylko w niezbędnych sprawach, natomiast pozostałe załatwiać za pośrednictwem internetu. Pisma można natomiast składać do skrzynek przed urzędami.