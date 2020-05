Koronawirus. Ryanair od lipca wznawia loty z łódzkiego lotniska. Dokąd będzie można polecieć z Łodzi?

Informację o lotach potwierdzają także przedstawiciele łódzkiego lotniska.

- Ze strony Ryanaira wynika, że wznowione zostaną wszystkie połączenia z Łodzi - do Londynu Stansted, Dublina i East Midlands - podkreślają na łódzkim lotnisku. - Bilety są już dostępne na stronie przewoźnika i zaczynają się od 85 zł w jedną stronę.

Z Łodzi jednak trudno znaleźć tak tanie bilety. Najtańsze są loty do Londynu, ale w lipcu można tam polecieć najtaniej za ok. 214 zł w jedną stronę. Loty do East Midlands na początku lipca kosztują ponad tysiąc zł w jedną stronę.

Ryanair ma wykonywać prawie 1000 lotów dziennie. Wszystkie informacje o trasach, częstotliwościach, rozkładzie lotów i promocjach można znaleźć na www.ryanair.com.

Linia lotnicza zachęca pasażerów do stosowania skutecznych środków bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o ograniczenie liczby przewożonych bagaży rejestrowanych, odprawianie się online, zapisanie karty pokładowej w smartfonie. Konieczne będzie poddawanie się pomiarowi temperatury na lotnisku i noszenie masek i zakrywanie nosa i ust przez cały czas podróży. Dotyczy to zarówno terminala i na pokładu samolotu.