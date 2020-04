Koronawirus pojawił się w DPS-ie w Głownie w powiecie zgierskim

Od początku pandemii koronawirusa powiatowy samorząd podejmował działania mające na celu, profilaktykę oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, przede wszystkim w domach pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie.

We wszystkich DPS-ach, prowadzonych przez powiat zgierski, zastosowano szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom, m.in.:

- całkowity zakaz odwiedzin;

- wstrzymano wyjścia mieszkańców poza teren DPS-u;

- zapewniono pracownikom oraz mieszkańcom stały dostęp do niezbędnych środków higieny osobistej tj. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk itp.;

- przesunięto, w miarę możliwości, wizyty u lekarzy specjalistów na późniejsze terminy;

- pracownicy i mieszkańcy na bieżąco są zapoznawani z aktualnymi komunikatami Wojewody Łódzkiego oraz służb sanitarnych;

- terapia zajęciowa oraz rehabilitacja realizowana jest w trybie indywidualnym;

- zapewniono możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej;

- monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców;

- monitorowanie stanu zdrowia personelu poprzez mierzenie temperatury przed przystąpieniem do pracy;

- zobowiązano mieszkańców do spożywania posiłków we własnych pokojach;

- wyznaczono dodatkowe punkty dezynfekcyjne dla personelu oraz mieszkańców;

- paczki dla mieszkańców poddawane są 24 godzinnej kwarantannie;

- personel w sytuacji zaobserwowania charakterystycznych objawów dla zakażenia koronawirusem, ma obowiązek bezwzględnie powiadomić o zaistniałym fakcie służby sanitarne.