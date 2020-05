Koronawirus. Pięć błędów najczęściej popełnianych podczas pandemii według łódzkiego pogotowia LISTA

Ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi opisują sytuację, jaką zaobserwowali na jednej z łódzkich stacji benzynowych. Młoda kobieta kobieta wysiada z auta w rękawiczkach oraz maseczce ochronnej. Podchodzi do dystrybutora, chwyta nalewak i tankuje. Po chwili idzie zapłacić za paliwo. W drodze powrotnej myje jeszcze szyby a następnie wsiada do samochodu nie zdejmując rękawiczek. Dotyka natomiast kierownicy, chwyta maskę ściągając ją oraz...poprawia makijaż.

Nie jest to odosobniona historia, podobnych ratownicy medyczni mogą opowiadać bardzo dużo. Uważają, że mając większą świadomość epidemiologiczną dostrzegają błędy, które są popełniane powszechnie, a których laicy nie zauważają. Zestawienie przygotowali po to, by zwrócić naszą uwagę na sytuację, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia, a potencjalnie także dla naszego życia. Jeśli zastosujemy się do tych wskazówek, zagrożenie będzie znacznie mniejsze lub wręcz uda się je wyeliminować. A to pozwoli zwalczyć epidemię, z którą zmagamy się już od kilku miesięcy.