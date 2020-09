Koronawirus na weselu. Bawili się na weselu. Są zakażeni koronawirusem! Ponad 40 osób zakażonych. Do zakażeń doszło nodczas trwania zabawy

Sala weselna - uważaj!

Do zakażeń dochodzi choć właściciele sal weselnych – jak wynika z dziesięciu kontroli prowadzonych przez inspekcję sanitarną – przestrzegają zaleceń. Gości sadzają rodzinami, przestrzegają zalecanych odległości, ustawiają winietki na stołach z nazwiskami gości, nie włączają klimatyzacji pracującej w obiegu zamkniętym i udostępniają środki do dezynfekcji, przypominają o tym, aby nie obtańcowywać panny młodej i tańczyć tylko z partnerką z którą przyszło się na wesele Również narzeczeni proszą aby życzenia składać w maseczkach i ze względu na pandemię powstrzymać się od pocałunków. Tych wszystkich zaleceń zaproszeni przestrzegają do pierwszych toastów.