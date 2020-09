Koronawirus. Małe firmy nie płacą rachunków. Powód? Pandemia. Ich problemy finansowe są coraz większe

Jeszcze w lutym tego roku, czyli przed pandemią zadłużenie takich firm w kraju wynosiło 5,079 mld zł. Wystarczyło sześć miesięcy i wzrosło o 940 mln zł i obecnie sięga 6,019 mld zł. Jednoosobowe działalności gospodarcze najwięcej, bo 4,6 mld zł winne są firmom z sektora finansowego, głównie bankom oraz w mniejszym stopniu firmom leasingowym i faktoringowym.

Małe firmy nie płacą rachunków. Powód? Pandemia

W województwie łódzkim to zadłużenie zbliża się do 395 mln zł, a w rejestrach dłużników widnieją dane ponad 12,6 tys. takich firm. Średni dług to 31,3 tys. zł, ale rekordzista ma do oddania ponad 4,4 mln zł.

Okazuje się, że część właścicieli firm wykorzystuje pandemię jako pretekst, by nie regulować należności w terminie.