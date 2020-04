Koronawirus Łódzkie. Dwie nowe ofiary śmiertelne w regionie łódzkim. Już 11 osób zmarło z powodu koronawirusa

W sobotę (18 kwietnia) ministerstwo zdrowia podało informację o dwóch kolejnych śmiertelnych ofiarach koronawirusa z regionu łódzkiego. Pierwsza ofiara to 83-letni mężczyzna z Łodzi. Był hospitalizowany w szpitalu jednoimiennym w Zgierzu.

Druga ofiara to 80-letnia mieszkanka powiatu opoczyńskiego. Nie była hospitalizowana z powodu choroby COVID-19, zmarła w Drzewicy. Najprawdopodobniej jest to mieszkanka drzewickiego DPS-u, która zmarła przed kilkoma dniami i dopiero teraz została zaliczona do statystyk. To trzecia już ofiara epidemii w drzewickim DPS-ie, wcześniej z powodu zakażenia zmarło dwóch mężczyzn w wieku 81 i 77 lat.

Horror z Drzewicy może się powtórzyć. Domy pomocy wołają o pomoc

W ten sposób liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w regionie łódzkim wzrosła do 11. W całym kraju z tego powodu zmarło do soboty 339 osób.