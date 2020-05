Koronawirus. Łodzianie nie chcą ślubów w maseczkach i bez gości. Przez koronawirusa łodzianie odwołują lub przekładają śluby

Pan Artur, pracownik łódzkiej korporacji i jego narzeczona Ewelina najważniejsze "tak" w życiu mieli wypowiedzieć 6 czerwca w jednym z kościołów w Łodzi. Datę ślubu wyznaczyli ponad rok temu, zorganizowali także wesele na 70 osób w sali, wynajęli DJa, fotografa. Koronawirus zniweczył te plany.

- Zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia daty naszego ślubu, myślimy o początku września - mówi pan Artur. - Jeśli jednak okaże się, że nadal będą obowiązywały ograniczenia dotyczące np. zachowywania odległości między ludźmi, to znów przesuniemy datę ślubu. Zależy nam, by nasi goście dobrze się czuli i bawili, a trzymanie dystansu to wyklucza.

Pan Artur i jego narzeczona nie są jedyną parą, która podjęła taką decyzję.

- W marcu i kwietniu mieliśmy zorganizować 168 ślubów, ale 70 się nie odbyło - mówi Edyta Dobrowolska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi. - Zostały albo odwołane albo przesunięte na później - np. na wrzesień. Nasza sala ślubna jest niewielka, zgodnie z ograniczeniami do 15 mkw. na osobę w ceremonii - oprócz urzędnika - udział mogą wziąć tylko państwo młodzi i świadkowie. Uczestnicy muszą nosić maseczki, gościliśmy już panny młode z maseczkami z koronki.