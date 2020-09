Koronawirus Łódź. Blisko 6 tysięcy mieszkańców Łódzkiego zakaziło się koronawirusem. W samej Łodzi takich osób jest 916

Dotyczą one: 2 dzieci, nastoletniej dziewczynki, 8 młodych kobiet, 7 kobiet w średnim wieku, kobiety w starszym wieku, 5 młodych mężczyzn, 6 mężczyzn w średnim wieku i 2 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 8 do 78 roku życia. Kolejne 9 osób po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim: