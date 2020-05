Koronawirus. Kierowcy taksówek boją się o własne zdrowie w czasie epidemii. Boją się zarazić od pasażerów

Kierowcy taksówek firmy Green Cab mają żal do firmy, że naraża ich na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. Może do tego dojść podczas kursów do Pawlikowic, gdzie mieści się centrum firmy Amazon. Taksówkarze wożą tych pracowników, którzy z powodu gorączki nie są wpuszczani do pracy.

Kierowcy opisują, że są wysyłani do Pawlikowic przed rozpoczęciem kolejnej zmiany w Amazonie. Pracownicy firmy mają mierzoną temperaturę i jeśli będzie ona podwyższona, wracają do domu. - Zawozimy ich do domu, a w czasie drogi jesteśmy narażeni na zachorowanie - mówią kierowcy. - Czasy są ciężkie, liczba kursów spadła, ale ponoszone przez nas ryzyko jest duże. W taksówce o zakażenie jest łatwo, a wozimy potencjalnie chore osoby. Firma Green Cab nie odpowiedziała na nasze pytania, ale skontaktowało się z nami biuro prasowe Amazona. - Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że poprosiliśmy wszystkich pracowników o pozostanie w domu i zwracanie się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują - głosi stanowisko biura prasowego Amazon. - Wprowadziliśmy pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących do naszych centrów logistycznych, jako dodatkowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa naszych pracowników, którzy dostarczają potrzebne produkty klientom w tym trudnym czasie. Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę (powyżej 37,5 stopnia) są proszone o powrót do domu – udostępnionym przez Amazon bezpłatnym transportem – i pozostanie w nim przynajmniej przez 3 dni, dopóki podwyższona temperatura nie zniknie. Jeżeli te osoby mają inne oznaki chorobowe są kierowane do ratownika medycznego, który pracuje na terenie każdego centrum logistyki Amazon. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 pracownik jest przewożony do szpitala transportem medycznym. Taksówkarze, także z innych firm, by uniknąć zarażenia montują pleksi w aucie, jeżdżą w maseczkach, dezynfekują dłonie i auta.