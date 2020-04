Koronawirus. Już 400 przypadków koronawirusa w regionie łódzkim. Najwięcej zakażonych jest w Łodzi

42 nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w regionie łódzkim potwierdziły w środę służby prasowe Ministerstwa Zdrowia. Wśród zakażonych są osoby w wieku od jednego roku do 80 lat. Oprócz rocznego malucha jest też trójka nastolatków, sporo osób w średnim wieku i 11 osób w starszym wieku.

Są też dobre wiadomości. Kolejnych 31 zakażonych osób, po leczeniu otrzymało dwa wyniki ujemne, co oznacza, że są zdrowe. To: dwie nastoletnie dziewczynki, dziewięć młodych kobiet, osiem kobiet w średnim wieku, jeden nastoletni chłopiec, sześciu młodych mężczyzn oraz pięciu mężczyzn w średnim wieku. To oznacza, że wyzdrowiały już 84 osoby z regionu.

Jednocześnie 50 osób przebywa w szpitalach z powodu podejrzenia zakażenia, 3,5 tys. osób jest objętych kwarantanną, ponad 1,5 tys. jest pod nadzorem epidemiologicznym.

Łódzkie laboratoria wykonały przez całą dobę we wtorek (7 kwietnia) 510 testów na obecność koronawirusa.

