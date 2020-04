Koronawirus. Gdzie wyrzucać zużyte maseczki ochronne i rękawiczki?

- Maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, których łodzianie używają na co dzień np. w drodze do pracy, sklepu, spacerze z psem - należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. To bardzo ważne, ponieważ rozrzucanie ich po trawnikach, chodnikach itp. stwarza realne zagrożenie- apeluje do łodzian Małgorzata Moskwa- Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi

Z kolei osoby przebywające w kwarantannie, które używają rękawiczek i maseczek muszą umieścić je w foliowym worku, które należy później szczelnie zamknąć i dopiero tak zabezpieczone wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady komunalne od osób przebywających w izolacji oraz kwarantannie są odbierane pod specjalnym nadzorem - zajmują się tym pracownicy MPO, którzy są odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki/przyłbice, kombinezony ochronne.

Osoby przebywające w izolacji są zobowiązane umieszczać swoje odpady w specjalnie przeznaczonych do tego workach, które są odbierane co 7 dni, bowiem taki termin w swoich wytycznych wskazał Minister Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny. Dotychczas w Łodzi odpady od osób w izolacji były odbierane co 5 dni, bowiem łódzki samorząd nie czekając na wytyczne wdrożył niezbędne środki bezpieczeństwa.