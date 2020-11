Koronawirus. Blisko 1200 nowych zakażeń w Łódzkiem. Blisko 16 tys. w skali kraju, zmarły 92 osoby! Brakuje respiratorów? 2.11.2020

Liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 395 480. Natomiast do tej pory zmarło 5 875 zakażonych - informuje ministerstwo.

Zamknięte cmentarze

- Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami, to musimy planować nie tylko najbliższych parę dni, ale myśleć o tym, co za tydzień, za miesiąc - mówił premier i oznajmił, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - dodał.[/cyt]

Zaczyna brakować respiratorów?

Według danych resortu zdrowia w kraju na dostępnych 1850 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest obecnie 1371. Jest też pierwsze województwo, w którym zaczęło brakować urządzeń. Jest nim podlaskie. W niedzielę wieczorem na 55 urządzeń dostępnych dla pacjentów z COVID-19 zajęte były wszystkie.