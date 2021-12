Kontrakt z dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi nie został przedłużony

Jarosław Suchan jest dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi od 2006 roku. Był w tym czasie organizatorem, kuratorem lub współkuratorem wielu znaczących wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej, jak „Katarzyna Kobro/Lygia Clark” oraz „Polak, Żyd, artysta. Tożsamość i awangarda” w Muzeum Sztuki, „Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas” w Museo Reina Sofia w Madrycie, czy „R.H. Quaytman - The Sun Does not Move, Chapter 35” w Serralves Museum of Contemporary Art w Porto, także konferencji naukowych. To autor licznych publikacji oraz redaktor książek poświęconych awangardzie, modernizmowi, współczesnym praktykom artystycznym. Za jego kadencji powstała filia Muzeum Sztuki, ms2, przy ul. Ogrodowej, przeprowadzono remont siedziby głównej instytucji z przygotowaniem nowej odsłony słynnej Sali Neoplastycznej zaprojektowanej przez Władysława Strzemińskiego oraz wielce udaną rewitalizację Pałacu Herbsta, stanowiącego część Muzeum Sztuki. Współtworzył, objęty patronatem prezydenta RP, głośny projekt „100 lat awangardy w Polsce”. Jarosław Suchan nie krył, iż ma kolejne plany dotyczące rozwoju łódzkiego muzeum, m.in. związane z rozbudową ms2.