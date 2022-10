Konkurs na najlepszy film turystyczny rozstrzygnięty. Polska na podium. Spot promujący Bielsko-Białą zachwycił widzów

Konkurs na najlepszy film turystyczny. Rywalizowały dwie rodzime lokalizacje

Polska na podium. Krajowe spot zachwycił widzów z całego świata

Przygotowane przez Polaków krótkie filmy to „Liszki Commune. I am from here” [tłum. „Gmina Liszki. Jestem stąd”] i „Bielsko-Biala. A City in the Mountains. Here You Want to Live” [tłum. „Bielsko-Biała. Miasto w górach. Tu chce się żyć”]. Ten drugi zajął 3. miejsce, zdobywając 7400 głosów.