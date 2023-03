Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów 2023. Zgłoszenia. ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Do udziału w imprezie zaprasza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czas na przystąpienie KGW mają do końca marca.