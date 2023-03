Konkurs dla jednostek OSP w Łódzkiem. Można zdobyć kasę na zakup sprzętu i odzieży bojowej. Jakie szczegóły? ZDJĘCIA

Program, w ramach którego każda jednostka OSP w Łódzkiem może dostać maksymalnie 20 tysięcy zł na doposażenie swojej jednostki, cieszy się wśród strażaków bardzo dużą popularnością. Jak podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o tym, jak jest to potrzebna i oczekiwana przez druhów pomoc, świadczy też wzrost kwot, które samorząd województwa rokrocznie przeznacza na wsparcie ochotników. W ubiegłym roku wnioski złożyło prawie 400 jednostek, więc Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnej kwoty pomocy z 1,5 mln do 3 milionów złotych, które ostatecznie rozdysponowano między 156 OSP. W tym roku zasady i kwoty pozostaną takie same – dofinansowanie to maksymalnie 20 tys. zł, które jednostka będzie mogła wydać na sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy, stroje ochronne i bojowe dla swoich druhów, a także np. na pralkę czy suszarkę do czyszczenia oraz impregnacji tej specjalistycznej odzieży.