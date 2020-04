Koniec zakazu wchodzenia do lasów. Jak z nich korzystać w nowej rzeczywistości? Zasady bezpieczeństwa

Od 20 kwietnia można z powrotem wchodzić do parków miejskich i lasów w celach rekreacyjnych. Czy to oznacza, że możemy korzystać z nich tak jak dawniej? Nie do końca. Pamiętajmy, że pandemia wciąż trwa, a więc wycieczka na łono natury musi odbyć się z zachowaniem konkretnych zasad. Jak być bezpiecznym na terenach rekreacyjnych? Czy w lesie trzeba nosić maseczkę ochronną na twarz? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w artykule. Oto zalecenia Lasów Państwowych.

Koniec zakazu wchodzenia do parków i lasów 16 kwietnia, podczas wspólnej konferencji premiera i ministra zdrowia ogłoszono, jak będą przebiegały etapy powrotu do "nowej normalności". Zgodnie z zapowiedzią pierwszy etap odmrażania gospodarki i łagodzenia obostrzeń następuje od poniedziałku, 20 kwietnia. Co się zmienia? https://twitter.com/PremierRP/status/1250829371239206913 Przede wszystkim Polacy znów będą mogli korzystać z terenów zielonych w celach rekreacyjnych. Od 20 kwietnia można wchodzić do parków miejskich i lasów, pamiętając o zakazie korzystania z placów zabaw dla dzieci. Czy oznacza to, że wycieczki na łono natury mogą odbywać się tak, jak dawniej? Niestety nie. Zobacz galerię (15 zdjęć) Co można, a co jest zabronione w lesie i w parku Udając się do lasu lub parku należy przestrzegać konkretnych zasad, które pomogą zadbać nam o własne oraz cudze zdrowie i bezpieczeństwo. Jak spędzać czas na terenach zielonych w nowej rzeczywistości? Wycieczkę do lasu można odbyć z osobami, z którymi przebywa się na co dzień

Należy unikać popularnych turystycznie miejsc

Wiaty, miejsca biwakowania i obiekty widokowe pozostają zamknięte

Nie należy dotykać powierzchni poręczy, ławek oraz stołów

Na parkingu leśnym oraz w parku trzeba nosić maseczkę ochronną

W razie natknięcia się na tłum spacerowiczów, należy wybrać inne miejsce

Należy unikać dojazdu do parku i lasu komunikacją miejską

do parku i lasu Na szlaku trzeba zachować dystans od innych osób

od innych osób Warto korzystać z lasów w niepopularnych godzinach, wtedy gdy spacerujących jest mniej

wtedy gdy spacerujących jest mniej Należy zrezygnować z uprawiania sportów ekstremalnych narażających na kontuzje

narażających na kontuzje Po powrocie do domu należy umyć ręce

Na wycieczkę warto zabrać ze sobą prowiant

Zawsze trzeba stosować się do bieżących komunikatów służb sanitarnych i władz By poznać szczegóły, przejdź do galerii. Zobacz galerię (15 zdjęć) Czy w lesie trzeba nosić maseczkę? Gdzie ją zakładać? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w lesie, na szlaku, noszenie maseczki nie jest obowiązkowe. Maseczkę trzeba za to zakładać w miejscach takich jak: środki transportu zbiorowego

samochód, jeśli podróżujemy z osobą, która nie mieszka z nami

na ulicach i placach

na terenie cmentarzy

w parkach miejskich

na promenadach czy bulwarach

na plaży

w miejscach postoju pojazdów - w tym na parkingach w lesie Kiedy powrót do normalności? Na razie nie podano terminu, w którym wrócimy do codzienności rozumianej tak, jak przed pandemią. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji zaznaczył: Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii do czasu pojawienia się szczepionki. - Powrót do normalności będzie, gdy zniknie epidemia. Czytaj także Co potrafią drzewa? Mają nawet swój internet!

Za zbieranie tego w lesie dostaniesz mandat! Home office w dresach. Zobacz, jak często trzeba je prać Wideo