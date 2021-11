Koniec sporu zbiorowego w ZWiK w Łodzi. Załoga otrzyma podwyżki wynagrodzeń

Fakt, że strony dogadały się już podczas drugiego spotkania z udziałem mediatora to zaskoczenie, bo w spółce dochodziło ostatnio sporych napięć. W spór jeszcze w lipcu weszły trzy z sześciu organizacji związkowych działających przy ZWiK, bo zarząd spółki nie godził się na propozycję podwyżek: 350 zł brutto miesięcznie i jednorazowa wypłata 1,5 tys. zł brutto jako rekompensata za nie wejście w życie porozumienia płacowego, przy czym strona związkowa zaznaczała wprost, że jej żądania to w zasadzie minimum inflacyjne.

Tyle tylko, że w spółce przez kolejne tygodnie napięcie tylko eskalowało. Podwyżki w trakcie sporu zbiorowego otrzymała kadra techniczna, czyli kierownicy działów i majstrowie, od 100 do 1,5 tys. zł, co związkowcy odebrali jako akcję obliczoną na skłócenie załogi. Tymczasem zarząd spółki tłumaczył, że chodzi o wyprzedzenie potencjalnych odejść fachowców ze spółki. Drugi raz ciśnienie wzrosło, gdy członek zarządu ZWiK Vadim Stasiak poinformował związki o dyscyplinarnym zwolnieniu Stanisława Jędrzejczyka, wiceszefa ZZ Transport Plus i negocjatora związku w sporze zbiorowym. Stasiak zarzucił mu m.in. "oczernianie" prezesa Jacka Kaczorowskiego i przekroczenie granic dozwolonej krytyki, bo podczas debaty w Radiu Łódź nazwał szefa spółki "mistrzem manipulacji" i "mistrzem w ustawianiu ludzi, szczuciu jednych na drugich".