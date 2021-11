Koniec sporu zbiorowego w Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Jest porozumienie

Tym samy oficjalnie dobiegł końca trwający od lipca spór zbiorowy, który miał dość niecodzienny przebieg. Dlaczego? Otóż z pomocą mediatora strony doszły do porozumienia w październiku, a do podpisania dokumentów miało dojść pod koniec miesiąca. Dość niespodziewane zarząd GOŚ od tych ustaleń odstąpił, co z kolei skutkowało skokiem napięcia w spółce i protestami załogi pod siedzibą spółki trzy dni z rzędu. Prezes Joanna Błaszczyk-Skalska oświadczyła, że przekłada złożenie podpisu na połowę listopada m.in. z powodu trudności w spięciu finansów spółki, co było efektem choćby powtarzających się awarii spalarni i płatnym zbywaniem osadów, czy kłopotami z uruchomieniem jej drugiej linii. Wiadomo też nieoficjalnie, że naciski na odsunięcie w czasie porozumienia płynęły także z Urzędu Miasta Łodzi, bo w tym czasie negocjowano również podwyżki w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.