Koniec remontu wnętrz USC Łódź - Górna. Podczas prac dokonano sensacyjnego odkrycia. Dawniej była to willa znanego fabrykanta.

Robotnicy odsłonili piękne kolumny, które przez lata były niewidoczne. Kolumny stanowiły prawdopodobne część ogrodu zimowego rezydencji. Przez lata kolumny były zakryte dekoracjami i instalacjami z czasów PRL. Po renowacji pod nadzorem służb konserwatora zabytków odzyskały dawny wygląd.

PRL-owski wystrój pałacu ślubów został przeniesiony do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zastąpiły go dekoracje bardziej pasujące do utrzymanej w duchu renesansu rezydencji fabrykanckiej zbudowanej na przełomie XIX i XX wieku.

W sali gratulacyjnej oraz w pokojach na ścianach pojawiły się nowe tapety w kolorze oliwkowym. Sala ślubów będzie utrzymana w beżowej tonacji - mówi Tomasz Sulkowski z Urzędu Miasta w Łodzi.

We wnętrzach zabytkowej willi odświeżono marmurową posadzkę. Zamontowano klimatyzację i nowy system nagłośnienia sali ślubnej, wymieniono instalacje elektryczną i wodnokanalizacyjną. Ponadto wymieniono meble. Całość kosztowała ponad 2 mln zł. W październiku w odnowionej willi znów będą udzielane śluby.