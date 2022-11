Koniec kolejnego etapu budowy A1 między Piotrkowem a Kamieńskiem. 10 km nowej drogi oddanych do użytku. ZDJĘCIA

W piątek, 18 listopada, oddano do użytku kolejnych 10 kilometrów jezdni zachodniej (kierunek Katowice) autostrady A1 w Łódzkiem (Kamieńsk-Piotrków Trybunalski). Oznacza to, że jadąc w kierunku Katowic, kierowcy mają już na tym odcinku do dyspozycji łącznie 17 kilometrów jezdni o pełnym przekroju trzech pasów ruchu.

Zobacz, jak wygląda autostrada A1 na odcinku Kamieńsk-Piotrków Tryb.: