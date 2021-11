Koniec ery Patryka Rachwała w GKS Bełchatów

Zarząd klubu oraz dyrektor sportowy klubu Wojciech Robaszek prowadzą rozmowy na kandydatami do przejęcia drużyny. Do czasu podpisania umowy z nowym trenerem wszystkie obowiązki zostały tymczasowo przekazane Bartłomiejowi Kondrackiemu, asystentowi trenera Rachwała. Z 18 oficjalnych meczów (17 ligowych i jednym Pucharu Polski) pod wodzą Patryka Rachwała drużyna wygrała zaledwie pięć spotkań, dwa zremisowała i aż 11 przegrała. Bilans bramkowy to 14-35. W tabeli rundy jesiennej II ligi bełchatowianie zajmują 16 miejsce ze stratą aż siedmiu punktów do bezpiecznej 14 pozycji, którą zajmuje obecnie Pogoń Siedlce. Jeśli w rundzie rewanżowej bełchatowianie nie będą grać skuteczniej, to wylądują w III lidze zaliczając spadek rok po roku. W najbliższą sobotę (21 listopada) GKSrozegra pierwsze spotkanie rundy wiosennej. Zmierzy się na swoim boisku z drugoligowym beniaminkiem Wisłą Puławy, którą prowadzi były szkoleniowiec górniczej „jedenastki” Mariusz Pawlak.