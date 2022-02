Koniec autobusów z wysoką podłogą w łódzkim MPK. Ostatnie mecesdesy conecto idą na przetarg

Łódzkie MPK zakończyło eksploatację autobusów wysokopodłogowych. We wtorek 15 lutego po raz ostatni na trasę wyjechały mercedesy conecto wyprodukowane w 2006 roku. Służyły one w zajezdni Nowe Sady przez 16 lat, najczęściej można je było spotkać na liniach 69 i 86 i W. Nie było w nich nawet jednych drzwi bez stopni, co mocno utrudniało podróżowanie osobom starszym, niepełnosprawnym czy przewożącym np. wózek dziecięcy.

Wczoraj nastąpiło symboliczne pożegnanie ostatnich trzech mercedesów conecto, które o świcie po raz ostatni wyruszyły na ulice Łodzi. Teraz zostaną wystawione na przetarg i sprzedane. Być może będą jeździć u innego przewoźnika, ale może być też tak, że zostaną pocięte na złom. W ten sposób zakończyła się era wysokiej podłogi w komunikacji autobusowej. W przypadku tramwajów będziemy musieli poczekać na to jeszcze co najmniej kilka lat...